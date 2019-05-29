شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يكشف عن مخططات شريرة ويؤكد رفض الرئيس هادي افتتاح مطار الريان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن هناك العديد من المخططات الشريرة تسعى للنيل من الوضع الذي تشهده حضرموت حتى وإن بدا للبعض ليس له ذكر.

وأوضح البحسني، أن وضع المحافظات الأخرى أسوأ بكثير من وضع حضرموت، وأنها أفضل حالاً بكثير من المناطق والمدن المحررة، لا فتاً إلى أن المحافظة بالرغم من الوضع السيء الذي تعيشه إلا أن سلطتها المحلية تمكنت من خلق شراكات طيبة وإيجابية، مع عدد من الدول والمنظمات والتحالف بشكل خاص.

وأكد أن قطاع كهرباء ساحل حضرموت يعاني من العجز، بالإضافة إلى الإستدانة، وأن كهرباء ساحل حضرموت تعاني من مديونية تزيد عن 317 مليون ريال يمني.

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وقال محافظ حضرموت، في مؤتمر صحفي عقده ظهر الأمس، إن قيمة المواد التشغيلية التي تحتاجها كهرباء ساحل حضرموت 375 ألف لتر يومياً وقيمتها تفوق قدرة المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة ملتزمة بدعم مجموعة من المشاريع الأخرى.

وبخصوص مطار الريان الدولي الذي طال انتظاره، أعلن المحافظ أن المطار دخل مرحلة الجاهزية ولا تنقصه إلا إعادة الافتتاح.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه دعوة لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، لافتتاح المطار أثناء تواجده بمدينة سيئون مؤخراً، لكنه اعتذر عن ذلك لانشغالاته بمقابلة وفود أجنبية بمقر إقامته بالرياض.

وختم محافظ حضرموت حديثه بالرد على السؤال الموجه له بالقول، إن مطار الريان جاهز للافتتاح.. في حين لم يفصح عن موعد محدد لإعلان عن ذلك.

وحضر المؤتمر الصحفي عدد من قيادات المحافظة الحكومية ومجموعة من المثقفين والشخصيات الاجتماعية.