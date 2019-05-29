بالصور.. وقفة احتجاجية في تعز للمطالبة بالإفراج عن قائد الشرطة العسكرية

نفذ العشرات من أبناء محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحرك للإفراج عن قائد الشرطة العسكرية.
وقالت مصادر "الخليج 365"، إن وقفة احتجاجية نفذها العشرات أمام مقر المحافظة في تعز ،اليوم الثلاثاء، تطالب الشرعية والسلطة المحلية والقيادات العسكرية في المدينة بالتحرك السريع لإطلاق قائد الشرطة العسكرية في تعز العميد جمال الشميري.
وتعرض قائد الشرطة العسكرية للاختطاف قبل ثلاثة أيام من قبل مسلحين مجهولين، أثناء مروره مع أسرته قرب منطقة طور الباحة محافظة لحج.
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