منظمات المجتمع المدني بحضرموت تعلن مساندتها لجهود المحافظ البحسني في توفير الخدمات للمواطنين

أكدت منظمات المجتمع المدني بكافة مكوناتها بحضرموت متابعتها للجهود الحثيثة التي يبذلها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للتغلب على التحديات في الخدمات وخصوصاً الكهرباء في ظل أوضاع الحرب التي تشهدها البلاد واعربت عن استنكارها لبعض الاحداث الهادفة خلق فتنة وتقويض للسلم الاجتماعي بحضرموت.

وفيما يلي نص البيان:

"تابعت منظمات المجتمع المدني جهود السلطة المحلية في المحافظة وما يبذله محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، من جهودا حثيثة ومتابعات للتغلب على التحديات في الخدمات وخصوصاً الكهرباء في ظل أوضاع الحرب التي تشهدها البلاد بشكل عام وشحة الدعم الحكومي لكافة القطاعات بمافيها عدم توفير محروقات الكهرباء بشكل خاص.

وفي هذا الصدد تستنكر منظمات المجتمع المدني بكافة مكوناتها العمالية وقطاع الصيادين والفلاحين والمرأة والمنظمات المهنية الأخرى ومنها الشباب والطلاب جميعها تستنكر جميع الاقلام والتيارات المحسوبة على القوى المعادية لمصالح حضرموت وأهلها محاولة التشكيك في مصداقية المحافظ ونواياه للتغير في أوضاع حضرموت وتحسين أمنها وأمانها وإستقرار الاوضاع المعيشية للناس في مجال الخدمات كافة.

وفي هذا الصدد تدعو منظمات المجتمع المدني جماهيرها للألتفاف حول السيد المحافظ وإجراءاته المتخذة لتحسين أوضاع المحافظة لهذا ندعو كافة الاقلام النشاز والتيارات المعادية لحضرموت وأهلها الداعية إلى الفتنة وخلق التوتر الاجتماعي وندعو لهم إلى جادت الصواب".

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حفظ الله حضرموت وأهلها من أي مكروه .

عنهم/ خميس سعيد العكبري

رئيس هيئة منظمات المجتمع المدني".

المكلا/29 مايو2019/ اعلام المحافظة