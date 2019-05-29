خبير عسكري: صواريخ إيرانية بقبضة الحوثيين صناعة 2017.. كيف وصلت؟ صورة

أطلق الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي خلفان الكعبي تساؤلات حول تطور لافت حيث جرى الكشف عن نوع من الصواريخ الإيرانية التي ظهرت بقبضة الحوثيين صناعة العام 2017.. وتساءل كيف وصلت في ظل الحظر المفروض.

وقال الكعبي بتغريدة رصدها الخليج 365 اليوم مرفقة بالصورة: رجال المقاومة يستولون على أحدث أنواع صواريخ الكورنيت صناعة 2017".

وأضاف أن "التساؤل كيف تستطيع إيران توصيل هذة الاسلحه لهم ومن يساعدهم في ذلك". في إشارة الى الحظر المفروض على توريد الأسلحة والآلية المفترضة للتفتيش من قبل الأمم المتحدة.

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وقال الكعبي إنه "بالرغم من ذلك أبطال المقاومة ينتصرون ويقهرون الحوثة ومن يساندهم، انتصارات الشهر المبارك مستمرة بحول الله، الحمد لله الذي أذل الحوثة بيد المقاومة".

وكان الكعبي في وقت سابق علق على تصريحات للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاه بشأن التمويل الإيراني للجماعات المسلحة.

وقال الكعبي: أموال إيران التي تنفقها على حزب الله والحوثيين والميليشيات المسلحة في العراق، الشعب الإيراني له الاحقية فيها وسترفع عنه المعاناة، اعتراف الرئيس الإيراني السابق يؤكد النهج الدموي لنظام الملالي في طهران لا يهتمون بالشعب الإيراني ولا شعوب المنطقة همهم النفوذ.