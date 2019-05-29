وكيل تعز: نتابع واقعة اختطاف العميد الشميري باهتمام بالغ

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، أن السلطة المحلية تتابع باهتمام بالغ اختطاف قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد جمال الشميري، منذ اللحظة الأولى للواقعة.

وأضاف وكيل أول محافظة تعز أن السلطة المحلية باشرت التواصل مع مختلف الجهات المسؤولة والمختصة.

مشيراً إلى أنها حررت عدة برقيات لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومحافظ محافظة لحج وقائد المنطقة الرابعة والقائد العام للشرطة العسكرية، بعد تحديد مكان الاختطاف وموقع خاطفي العميد جمال الشميري.

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وقال الدكتور المخلافي في تصريح - رصده "الخليج 365" أن السلطة المحلية على تواصل يومي مع السلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية في محافظة لحج والمنطقة الرابعة لمتابعة إجراءاتها في تتبع القضية ، وتحمل مسؤلياتها في الإفراج عن العميد الشميري بأسرع وقت.

وأوضح المخلافي أن السلطة المحلية وقيادة المحور قد كلفت العميد ابو بكرالجبولي قائد اللواء الرابع جبلي لمتابعة الافراج عن الشميري وظل التواصل من قبلنا ومن قبل الاخ المحافظ مع كافة قيادات الدولة بما فيهم فخامة رئيس الجمهورية.

كما شكلت السلطة المحلية لجنة خاصة لمتابعة القضية والسفر لمحافظة لحج والعاصمة المؤقتة عدن للقاء الجهات المسؤولة والمختصة في الدولة لاتخاذ إجراءات حازمة وسريعة تخلص بالإفراج عن العميد الشميري.