وفاة والد معتقل بعد وداع ابنه في سجون الحوثيين بصنعاء

كشف المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان عن وفاة والد معتقل في سجون الحوثيين بعد وداع ابنه المختطف منذ أربع سنوات.

وأوضح برمان بتغريدة رصدها الخليج 365 مساء الثلاثاء أنه "توفي يوم امس الحاج منصور السالمي والد الطالب شهاب الدين المعتقل لدى جماعة الحوثي منذ 4 سنوات".

وأضاف أن الوفاة "بعد ان ظل واقف طوال اليوم امام معتقل الأمن السياسي يحاول زيارة ابنه الذي اصر على زيارته وتمكن في اللحظات الأخيرة من الدخول ليكون الوداع الأخير حيث عاد الى المنزل وتوفي فجأة يوم امس".

ويقبع الالاف من المختطفين في سجون الحوثي بظروف صعبة وترفض المليشات اطلاق سراحهم رغم توقيع اتفاق في السويد باشراف الأمم المتحدة في ديسمبر العام الماضي .