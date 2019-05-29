غارتان لطيران التحالف على "الديلمي" شمال صنعاء

سمع انفجاران عنيفان، فجر الأربعاء، هزا مناطق واقعة شمال العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضحت مصادر محلية لمراسل "الخليج 365"، أن الانفجارين كانا جراء قصف لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقع تحوي مخازن أسلحة.

وبحسب المصادر، فإن طيران التحالف شن غارتين استهدفتا مخازن السلاح في قاعدة الديلمي الجوية شمال المدينة.

وكان المتحدث التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، قال إن التحالف لن يتسامح مع استخدام الطائرات المسيرة في استهداف الداخلين اليمني والسعودي.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن الصواريخ الباليستية التي يملكها الحوثيون لا تزال تمثل خطرا على المنطقة في ظل ارتباط الحوثيين بإيران، وبجماعات إرهابية.

وبين أن تلك القدرات الصاروخية التي توافرت للحوثيين تشكل خطرا على الداخل اليمني ودول الجوار.

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وأشار إلى تمكن الحوثيين خلال وقت سابق كذلك من الاستيلاء على قدرات صاروخية من الجيش اليمني، يصل مداها من 300 - 500 كيلومترا.

وأعلن أن ميليشيات حزب الله في لبنان زودت الحوثيين بصواريخ من طراز "فاتح" وبطائرات مسيرة.

وتحدث المالكي عن تصعيد حوثي في استخدام الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة.

وذكر أن التحالف سيواصل استهداف القدرات النوعية للحوثيين مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب السريعة، موضحا أن تلك القدرات أطالت الأزمة، وحالت دون امتثال الحوثيين للتفاوض الحقيقي حول التوصل إلى تسوية.

وعرض المتحدث مقاطع فيديو وصورا لاستهداف قوات التحالف للميليشيات الحوثية في محافظة صعدة.