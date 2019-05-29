صحفي سعودي: منظمة العفو الدولية تشهد سلسلة من المشاكل

أكد الصحفي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم الثلاثاء، أن "منظمة العفو الدولية تشهد سلسلة من المشاكل"
وبين الخميس في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" أن المشاكل - "تتعلق بسمعتها ككيان لم يوفر حقوق موظفيه حتى يوفر حقوق الانسان في أنحاء العالم".
وقال "انتحر العديد من موظفيه بسبب مناخ العمل، جيتان موتو انتحر في مكتب باريس وترك وراءه رسالة تظلم من طريقة العمل، روز مكروجر الموظفة في مكتب جنيف انتحرت".
وقال "استقالات واحتجاجات في منظمة العفو الدولية بسبب "ثقافة العمل المسممة" كما وصفتها لجنة رقابية مستقلة".
وذكر أن "خمسة من سبعة قياديين مهمين في المنظمة طلبوا التقاعد وسيغمرون بمئات الآلاف من الجنيهات في وقت تعاني فيه المنظمة من عجز مالي قدره 17 مليون جنيه استرليني".
واختتم "أعفو عن موظفيكم يا عفو".
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