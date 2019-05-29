ميناء الزيت يتأهل لنهائي الدعم والإسناد بعد تغلبه على المنشئات بعدن

تأهل فريق ميناء إلى المباراة النهائية في بطولة دوري ألوية الدعم والاسناد الرمضانية لكرة القدم الذي تنظمه دائرة العلاقات العامة بدعم وإشراف من قيادة التحالف العربي بعدن بعد فوزه عصر اليوم على منافسه فريق المنشئات ٥/٣في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب معسكر الشعب بمديرية البريقة.

وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، فإنه وفي مباراة وصفت بالنهائي المبكر قدم الفريقين مباراة قوية وكبيرة باعتبارهم المرشحين الأبرز لنيل البطولة منذ انطلاق المنافسة نتيجة للادائهم إلرائع وامتلاكهم كوكبة من اللاعبين الموهوبين.

مجريات المباراة كانت حماسية ومثيرة استطاع ميناء الزيت من أحكام سيطرة تامة على الشوط الأول ترجم هذه السيطرة إلى تسجيله هدفين مقابل هدف للمنشئات،ومع بداية الشوط الثاني واصل لاعبي ميناء الزيت السيطرة على المباراة وأضافوا ثلاثة أهداف في الربع الأول من بداية الشوط.

ومع مرور الوقت عاد المنشئات إلى ترتيب صفوفه وشن عدة هجمات واستطاع من تقليص النتيجة بتسجيله هدفين واستمر المنشئات في صحوته المتأخرة إلا أن الحكم أطلق صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز فريق ميناء الزيت بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للمنشئات.

وبهذا الفوز يتأهل ميناء الزيت إلى المباراة النهائية في انتضار الفائز من مباراة العاصفة5 وحزم5 التي تقام عصر يوم غدا الاربعاء.

حضر المباراة نبيل شيخ مدير القوى البشرية، ووسيم العمري مدير الإمداد والتموين،ووضاح قاسم مدير العلاقات العامة ،وعدد من مشجعي الفريقين ومحبي اللعبة .

*مقتطفات من المباراة

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-فريق ميناء الزيت المرشح الافر لنيل لقب البطولة .

-تنظيم البطولة بشكل رائع يحسب لأفراد العلاقات العامة ومديرها وضاح قاسم.

-جهود جبارة يبذلها فريق الطاقم الطبي بقيادة الدكتور أبو أنس التميمي

-حكم المباراة في الساحة علاء البدوي وساعده سليم محمود

-جائزة أفضل لاعب في المباراة كانت من نصيب نجم ميناء الزيت وصاحب الهاتريك الخضر لاهب.

-اشرف على المباراة الكابتن خالد علوي .

-في المسابقة الثقافية فاز أمن المعسكر على العلاقات العامة ٥نقاط مقابل ثلاث نقاط.