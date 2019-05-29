الميليشيات ترفع وتيرة إستهدافها لمواقع العمالقة في حيس بالحديدة

واصلت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ذراع إيران في اليمن، تصعيدها العسكري في ممارسة سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بمختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن .

ورفعت المليشيات الحوثية الإرهابية من وتيرة القصف والإستهداف اليومي على مواقع قوات ألوية العمالقة المتمركزة في مناطق عدة بمديرية حيس الواقعة جنوبي محافظة الحديدة الساحلية .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أفاد مصدر عسكري ميداني أن عناصر المليشيات المتمركزة في مواقع متاخمة ومطلة على مديرية حيس أقدمت على قصف وإستهداف مواقع العمالقة في المديرية بشكل عنيف ومكثف ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والأسلحة القناصة .

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وذكر المصدر، أن عدد من قذائف مدفعية الهاون سقطت بالقرب من مواقع وتحصينات ألوية العمالقة ، بالإضافة الى إستخدام مدفع B10 الموجه والتي تساقطت مقذوفاته في أماكن قريبة من مواقع تنركز العمالقة دون أن توقع خسائر في صفوف القوات .

وطبقاً للمصدر فقد فتحت المليشيات النار من أماكن تمركزها بشكل مكثف ومستمر من الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 ومن عيار 12.7 مستهدفة مواقع العمالقة في ذات المنطقة ، واستخدمت خلال عملية الإستهداف سلاح البرجنيف وسلاح البيكا والأسلحة القناصة .

وارتفعت وتيرة القصف الحوثي على مواقع وتحصينات العمالقة في مديرية حيس وفي محاور متفرقة منذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، كما تعرضت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين الواقعة وسط أحياء المدينة لقصف مماثل أودى بحياة مواطنين أبرياء .