إجتماع في عدن يناقش آلية الرقابة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية

ناقش اجتماع برئاسة محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، اليوم، آلية عمل الرقابة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في أسواق العاصمة المؤقتة عدن.

وتطرق الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بعدن بدر معاون، ووكيل محافظة عدن غسان الزامكي ومدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي، إلى مناقشة جهود مكتب وزارة الصناعة بعدن في مراقبة وتثبيت أسعار السلع بأسواق السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وأشاد محافظ عدن، بجهود قيادة وكوادر مكتب الصناعة بعدن في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار، لما لذلك من أهمية على الحياة المعيشية للمواطنين، وأكد حرص واهتمام قيادة محافظة عدن على تقديم الدعم اللازم في سبيل تنفيذ الحملات الرقابية على التجار المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية لردع كل من يتلاعب بقوت المواطن.

بدوره، استعرض مدير مكتب الصناعة بعدن المهندس عبادي، عدداً من القضايا ذات الصلة بسير العمل الرقابي على أسعار المواد الغذائية والتموينية، والصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل مكتب الصناعة بعدن خلال تنفيذ الحملات الرقابية على المحلات المخالفة .

وشدد على ضرورة قيام البنك المركزي بتزويد مكتب الصناعة بعدن بأسماء التجار الذين مُنحت لهم الاعتمادات المستندية من الوديعة السعودية لاستيراد المواد الأساسية ليتسنى لمكتب الصناعة مراقبة أسعارهم وتثبيتها مع هامش الربح المعقول.