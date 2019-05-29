مياه السيول تفضح مليشيا الحوثي في الجوف

كشفت مياه السيول عن حجم كارثة الألغام التي تقوم مليشيا الحوثي بزراعتها في العديد من مناطق ومحافظات البلاد.
وقالت مصادر "الخليج 365" ان سكان محليون عثروا على ألغام مكشوفة على سطح الأرض كشفت عنها مياه السيول في مديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.
وأكد السكان ان مياه السيول كشفت عن العديد من الألغام بعد ان جرفتها من حقول متعددة قامت مليشيا الحوثي بزراعتها في مناطق متفرقة بخب والشعف.
ورصد "الخليج 365" صوراً تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ألغاماً كشفت عنها مياه السيول التي شهدتها عدداً من مناطق الجوف.
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