توفي اليوم الثلاثاء داعية وزوجته وأصيب عدداً من أطفاله في حادث سير مؤلم في طريق العبر شرق محافظة حضرموت.
وقالت مصادر "الخليج 365" ان الشيخ الحافظ حسن محمد مقبل علي غراب تعرض لحادث سير في طريق العبر مما أسفر عن وفاته ووفاة زوجته وإصابة عدداً من أطفاله.
ويشهد طريق العبر الكثير من الحوادث بشكل أشبه باليومي نتيجة انتشار الحفر في الاسفلت وزحف الكثبان الرملية عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة داعية وزوجته وإصابة أطفاله في حادث سير مؤلم بالعبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.