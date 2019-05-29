وفاة داعية وزوجته وإصابة أطفاله في حادث سير مؤلم بالعبر

توفي اليوم الثلاثاء داعية وزوجته وأصيب عدداً من أطفاله في حادث سير مؤلم في طريق العبر شرق محافظة حضرموت.

وقالت مصادر "الخليج 365" ان الشيخ الحافظ حسن محمد مقبل علي غراب تعرض لحادث سير في طريق العبر مما أسفر عن وفاته ووفاة زوجته وإصابة عدداً من أطفاله.

ويشهد طريق العبر الكثير من الحوادث بشكل أشبه باليومي نتيجة انتشار الحفر في الاسفلت وزحف الكثبان الرملية عليه.