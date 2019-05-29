توفي مساء اليوم الثلاثاء شخص وأصيب آخرين في حادث سير مؤلم في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب. وقال مراسل "الخليج 365" ان حادث تصادم بين سيارتين جيب وهايلوكس في منطقة آل شبانة بوادي عبيدة أسفر عن وفاة الشاب محمد مبخوت علي معيلي العبيدي. وأضاف المراسل ان الحادث أسفر أيضاً من إصابات مختلفة في عدد من الركاب على متن السيارتين من أبناء آل معيلي وآل سعيدان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراسلنا.. حادث مروري يودي بحياة محمد بن معيلي في الوادي شرق مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.