مقتل وأسر 27 حوثياً في كمين محكم بالضالع

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، وسط اليمن، بمقتل 12 حوثيا وأسر 15، في كمين محكم.
وقالت مصادر "الخليج 365"، إن 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإيرانية قتلوا وأُسر 15 آخرين في كمين محكم نفذته القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني مابين شخب والفاخر.
وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي عبدالاله علي محمد المقداد لقي مصرعه وهو شقيق نائب رئيس مجلس التلاحم القبلي وقائد فرقة الاقتحامات الحوثية التي حاولت التقدم باتجاه جبل صامح.
وطبقا للمصادر، فإنه لقى حتفه مع عدد من العناصر الحوثية فيما فر الآخرون باتجاه باب غلق ومنطقة الدوير وبيت العذربي.
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