شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الصيد الثمين الذي قصفته طائرات التحالف قبل قليل بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون ان غارات عنيفه شنها طيران التحالف قبل قليل على مواقع تسيطر عليها مليشيا الحوثي شمال العاصمة صنعاء وافاد السكان ان الغارات استهدفت مخزن للاسلحة والطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء . Advertisements وقد سمع دوي انفجارات متتالية عقب الغارات ، يرجح انها ناتجة عن انفجار الاسلحة في المخزن الذي تم استهدافة . وبحسب السكان لازال تحليق الطيران مستمرا حتى اللحظة

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