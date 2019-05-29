رئيس الوفد الوطني يرد على التصريحات الفرنسية بشأن ’وقف الحرب القذرة’

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، أن تصريح وزير خارجية فرنسا لايكفي مالم توقف باريس بيع الأسلحة لدول العدوان.
وقال رئيس الوفد الوطني في تغريدة له على “تويتر” إن ” تصريحات وزير خارجية فرنسا مرحب بها إنما ذلك لا يكفي ما لم تترجم عمليا بوقف باريس بيع الأسلحة لدول العدوان”.
وأكد محمد عبدالسلام أن على جميع الدول المتورطة في بيع الأسلحة لدول العدوان أن تعيد النظر في مبيعاتها التي خلفت أبشع المجازر بحق اليمنيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان دعا الإمارات والسعودية إلى إنهاء حربهما في اليمن واصفا الحرب في اليمن بـ”الحرب القذرة”
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