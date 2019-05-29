شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة حول الانفجارات العنيفة التي هزة العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت قناة العربية قبل لحظات في تغريده عاجلة لها ان الانفجارات تعز العاصمة صنعاء. وقالت القناة في تغريدتها العاجلة: انفجارات عنيفة تهز شمال العاصمة اليمنية #صنعاء ". أكدت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء أن الطيران يشن غارات شرسة ومتواصلة في الاثناء على مواقع ومعسكرات يسيطر عليها الحوثي بالعاصمة صنعاء. Advertisements وقالت المصادر "أن طيران التحالف يستهدف الان مواقع ومخازن أسلحة لميليشيات #الحوثي في قاعدة الديلمي شمال #صنعاء ، ومازال التحليق مستمرا". وأكدت مصادر "يمن الغد" ان الغارات خلفت انفجارات عنيفة داخل قاعدة الديلمي يعتقد انها ناتجة عن انفجار مخازن أسلحة. تفاصيل اوفى لاحقا..

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