فرنسا تناقض نفسها في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس

قالت منظمة (إيه.سي.إيه.تي) في بيان لها امس الثلاثاء إنها رفعت دعوى قضائية لمنع تحميل ذخائر على سفينة سعودية راسية في جنوب فرنسا.

واشارت المنظمة الفرنسية إلى أنه من المقرر أن تحمل السفينة “بحري تبوك” أسلحة فرنسية إلى السعودية.

Advertisements

ودعت المنظمة المجتمع المدني والشبكات المحلية إلى منع وصول هذه الذخائر إلى السعودية، بعد أن نجح ناشطون فرنسيون في منع سفينة قبل أسبوعين من مغادرة الساحل الشمالي الفرنسي دون استلام شحنة أسلحة.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الإمارات والسعودية إلى إنهاء حربهما في اليمن، واصفا العدوان على اليمن بـ”الحرب القذرة”.

وردا على ذلك أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن تصريح وزير خارجية فرنسا لايكفي مالم توقف باريس بيع الأسلحة لدول العدوان.