شراكة للتنمية تواصل مشاريعها الانسانية وتدشن مشروع توزيع المياه لسكان تعز

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عدن - ياسمين التهامي - دشنت مؤسسة شراكة للتنمية الثلاثاء 28 مايو 2019م بمدينة تعز، مشروع "سلسلبيل شراكة لتوزيع مياه الشرب" والذي يهدف الى توزيع المياه في 60 نقطة موزعة في مديريات المدينة "القاهرة - المظفر - صالة" ويستمر لمدة عشرة أيام ،بحضور مدير المشاريع في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صادق التبعي ونائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية فؤاد المخلافي.
وفي التدشين أشارت مديرة مؤسسة شراكة في تعز جميلة مهيوب الى أن المشروع يأتي استجابة لاحتياج سكان مدينة تعز المتزايد للمياه الصالحة للشرب في ظل تزايد شحة المياه التي تشهدها المدينة.
منوهة أن مشروع سلسبيل شراكة، يعتبر واحدا من عدة مشاريع اخرى تنفذها المؤسسة في شهر رمضان المبارك ومنها مشروع رفع المخلفات المكدسة في مدينة تعز، اضافة الى مشروع توزيع المساعدات النقدية للمرضى في مستشفيات الجمهوري والثورة والعسكري والمظفر بتمويل الرئيس الفخري للمؤسسة الاستاذ شوقي أحمد هائل ورئيسة المؤسسة الاستاذة عفاف جمعان.
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