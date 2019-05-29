عاجل : غارات مكثفة على العاصمة صنعاء ( الاماكن المستهدفة)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء : يعاود طيران العدو السعودي ، في هذه الاثناء, غاراته على العاصمة صنعاء, مستهدفا شمال المدينة.

وذكر شهود عيان لـ” الخليج 365 ” أن طيران تحالف العدو السعودي عاود في أول ساعة من اليوم الاربعاء غاراته على قاعدة الديلمي.. حيث شن غاراتين على المنطقة فيما لا يزال التحليق مستمرا للمزيد من الاخبار العاجلة تابعونا على قناتنا بالتلجرام: https://telegram.me/shaharahnet

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