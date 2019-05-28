شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة خطيرة بين المجلس الانتقالي والحوثيين والمتورط في اختطاف أبرز مسئول سعودي يعود الى الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابرم مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الامارات) صفقة تبادل مشبوهة قبل يومين مع مليشيات الحوثي الانقلابية .

وفي التفاصيل علم مأرب برس ان المجلس الانتقالي الجنوبي افرج عن 33 حوثيا من اسرى الحرب ، مقابل الإفراج عن 10 من المحسوبين على الانتقالي ليسوا من اسرى الحرب وبعضهم حوكم قبل اعوام ،ومن بين العشرة اثنان أحدهما متهم بقضايا جنائية والأخر متهم بالإرهاب واختطاف نائب القنصل السعودي في مارس عام 2012.

وتوسط المجلس الانتقالي في الافراج عن احد انصاره الاسرى لدى الحوثيين و المتورط في اختطاف نائب القنصل السعودي في عام 2012 ويدعى نادر مقديشو.

اما الاسير الاخر ويدعى احمد المرقشي فقضيته جنائية تتعلق بحادثة قتل حيث سجن في صنعاء لاكثر من عشر سنوات، في حين قالت مصادر اخرى انه متورط في قضايا ارهابية مع المدعو مقديشو.

واطلقت مليشيا الحوثي سراح نادر صالح محسن بن قادش اليافعي المكنى ( نادر مقديشو ) والمتهم بعده قضايا إرهابية ابرزها قضية اختطاف القنصل السعودي عبدالله الخالدي وقضية مقتل قائد المنطقة الرابعة اللواء الركن سالم قطن.

وتمت الصفقة مقابل افراج عن عناصر حوثية تم اسرها في الضالع والساحل الغربي.

وتم تبادل الاسرى بين الطرفين في منطقة ياقع بلحج .

وكان قد اعتقل المدعو (مقديشو) عبر جهاز الامن السياسي في عدن منتصف 2012م بتهمة اختطاف القنصل السعودي عبدالله الخالدي ومقتل قائد المنطقة الرابعة اللواء الركن سالم قطن وعده قضايا إرهابية، قبل ان يقع في قبضة الحوثيين حين قدموا الى عدن .

والمذكور من ابرز قيادات الحراك الجنوبي المدعوم من الضاحية الجنوبية وتلقى تدريبا في لبنان بدعم واشراف إيراني ومن حزب الله.

ووصلت القيادات الانفصالية المفرج عنها الى عدن الاثنين بعد يوم من صفقة التبادل مع الحوثيين.

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مأرب برس ينشر اسماء المفرج عنهم من اتباع الحراك الانفصالي :

١) أحمد عمر العبادي المرقشي عبدالله

٢) نادر مقديشو

٣) أكرم شوعي عتيق

٤) سالم عبدالله سنان صالح

٥) خلدون محمد علي سالم

٦) محمد رفعت

٧) عمار أحمد سالم

٨) مالك ناشر

9)محمد سالم جرمش ..

10) يحيي رضوان سعيد