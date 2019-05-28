شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الأمريكية: أزمة مالية حادة تعيشها الجماعات المدعومة من طهران في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت معلومات استخبارية أمريكية، رفعت عنها السرية مؤخراً، أن الجماعات المدعومة من طهران في الشرق الأوسط تواجه أزمة مالية نتيجة نقص التمويل من الجانب الإيراني.

وتقول محطة “فوكس نيوز” الإخبارية، إن معلومات حصلت عليها حصرياً من مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى تضاؤل موارد طهران ونفوذها داخل المنطقة، مما أدى إلى تقليص عدد الجماعات التي يدعمها النظام الإيراني.

ومن بين هذه الجماعات حزب الله اللبناني وحركة حماس اللتان اعتمدتا خطة تقشف لمواجهة الأزمة.

بينما أخبرت إيران مجموعات المليشيات الشيعية في المنطقة أنها بحاجة إلى العثور على مصادر أخرى للدخل لأن إيران لم تعد في وضع يتيح لها تزويدها بالأموال.

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تزامن ذلك مع دعوات حزب الله اللبنانية لجمع التبرعات.

ووفقاً لفوكس نيوز فإن هذه التحركات تزامنت مع دعوات أصدرها حزب الله اللبناني على وسائل التواصل الاجتماعي ودعا فيها أنصاره للتبرع بالأموال. كما قام الحوثيون بحملات لجمع الأموال لحزب الله، التابع هو الآخر لإيران.

وتظهر المعلومات الاستخبارية الأمريكية أيضاً أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يواجه هو الآخر نقصاً في الوقود نتيجة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي قطعت ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين برميل شهريا ًكانت إيران تزود بها سوريا.

وأدى فرض العقوبات الأمريكية على إيران إلى أزمة نقدية مع فقدان الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته ما تسبب بارتفاع الأسعار، وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 51.4 في المئة على مدى عام 2018.