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عـــــاجل .. خبر محزن للشرعية وانصارها ورد للتو من مارب .. شــاهد (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - توفيت أسرة كاملة غرقا، نتيجة السيول المتدفقة في طريق دولي بين محافظتي مأرب والبيضاء، جراء الامطار الغزيرة على محافظة مأرب.

 

وقالت مصادر محلية، للمشهد اليمني، إن حادثة الغرق، في سائلة مديرية "ماهلية"، أودت بحياة ثلاث شقيقات وشقيقهن، فيما مصير بقية الأسرة لا يزال مجهولا.

 

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وطالب مواطنون الحكومة الشرعية في اتخاذ إجراءات تحول دون غرق المسافرين "في سائلة" بين محافظتي مأرب والبيضاء، في موسم هطول الأمطار.

 

وطريق "سائلة ماهلية" طريق دولي يربط بين العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشرقية والمنافذ البرية والجوية.

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