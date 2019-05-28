شكرا لقرائتكم خبر عن ”الرئيس” يفاجئ الجميع ويمنح ”عيدروس الزبيدي” رتبة عسكرية رفيعة تفوق الجنرال علي محسن الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر جنوبية أن رئيس مايسمى الجمعية العمومية” أحمد سعيد بن بريك ” قرر منح اللواء عيدروس الزبيدي رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي رتبه “مشير” وهي اعلى رتبة في اليمن ويتقلدها رئيس الجمهورية بينما يمنح نائبه رتبة الفريق.

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وبحسب تصريح خاص نقله موقع ” غمدان نيوز ” من أحد القيادات فضل عدم ذكر اسمه، أن التكريم يأتي تقديراً لجهود عيدروس الزبيدي في استعادة دولة الجنوب وجهوده في السعي للإستقلال.

وأكد المصدر أن تقليد الزبيدي ” رتبة مشير ” ساتتم بعد عيد الفطر المبارك وسيشمل ذلك بعض القيادات الجنوبية التي لها دور بارز في مسيرة النضال والإستقلال الجنوبي.

وكان مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، قد منح مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الحوثي رتبة “مشير”، وآثار ذلك الكثير من السخرية والانتقاد على منصات التواصل الاجتماعي.