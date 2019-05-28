"بالصور".. الحوثيون يحولون المساجد الى مكان لتعاطي القات والسبب غير متوقع (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - منعت المليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية إقامة صلاة التراويح في المناطق التي تقع تحت سيطرتها وهددت بمعاقبة كل من يخالف أوامرها . وقال ناشطون يمنيون إن من الأسباب التي منعت الحوثيين من قيام صلاة التراويح هو من أجل جعل المساجد مكان لتعاطي القات وإقامة جلسات مقايل . ونشر الناشطون صور لحوثيين وهم يتعاطون القات داخل أحد مساجد محافظة ذمار .

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