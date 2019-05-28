شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يضع شروط لاستئناف رحلات اليمنية من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، عن أن التحالف العربي وضع شروط لاستئناف رحلات طيران اليمنية من عدن.

وقال الجبواني في تغريدة بتويتر، إن "التحالف العربي أبلغونا موافقتهم على زيادة الرحلات الجوية إلى ثمان رحلات يومياً لكنهم ربطوا الزيادة ببعض الشروط.

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وأضاف، من جانبنا بعثنا لهم أن الشروط في معظمها ملباة ولازلنا ننتظر ردهم بالموافقة..

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع "أوقفوا بعض الرحلات التجارية لمصلحة طيران المنظمات الدولية نفس المشكلة القديمة".

وكانت الخطوط الجوية اليمنية، أعلنت تسيير رحلة خالية من الركاب، اليوم الثلاثاء، من مطار سيئون إلى مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، نتيجة إلغاء التحالف العربي تصريح الرحلة أمس الاثنين..