الخارجية الفرنسية تدعو لوقف “الحرب القذرة” في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - دواعش اجانب الخليج 365 – وكالات دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان السعودية والإمارات لانهاء الحرب في اليمن والتي وصفها بأنها “حرب قذرة”. وقال : “ينبغي أن نكون يقظين للغاية فيما يخص بيع الأسلحة إلى هاتين الدولتين، وهذا ما نفعله”. وفي شأن آخر، قال لو دريان، إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكدا في الوقت ذاته، إن فرنسا تحترم سيادة العراق لكنها تعارض عقوبة الإعدام.

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