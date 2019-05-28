“يوم القدس في مواجهة صفقة القرن” في ندوة موسعة بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء ينظم مركز هدى القرآن للدراسات الاستراتيجية، ندوة موسعة تحت عنوان ” يوم القدس في مواجهة صفقة القرن” تمام الواحدة ظهراً غد الأربعاء في المركز الثقافي بصنعاء.

وستتضمن الندوة ثلاث أوراق هامة حيث يتحدث في الورقة الأولى الأستاذ محمد البخيتي، بعنوان “دلالات رمضان في يوم القدس العالمي وصفقة القرن بعد رمضان” ، كما يتحدث الشيخ الطيب البشير، رئيس رابطة أبناء السودان المناهضة للعدوان في ورقته الثانية بعنوان “اندفاع الحكومات والأنظمة إلى التطبيع.. الأسباب والمعالجات” والورقة الثالثة للباحث محمد العابد تحت عنوان “أهمية دعوة الإمام الخميني للشعوب لأحياء يوم القدس العالمي”.

وتأتي هذه الندوة تزامناً مع التمهيد لإعلان بنود صفقة القرن في مؤتمر المنامة بهدف تصفية القضية الفلسطينية والدخول في التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، وسط دعوات فلسطينية غاضبة لمقاطعة المؤتمر والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

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