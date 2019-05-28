دعوة لإحياء يوم القدس العالمي عصر الجمعة القادمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء دعت اللجنة المنظمة للفعالية جماهير الشعب اليمني لإحياء يوم القدس العالمي بمسيرات في العاصمة صنعاء والمحافظات عصر الجمعة القادمة. وأكدت اللجنة المنظمة في بيان لها على أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات التي ستقام تحت شعار “لا لصفقة ترامب”، للتأكيد على تمسك الشعب اليمني بالقضية المركزية للأمة.

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