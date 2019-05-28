سيول الأمطار تودي بحياة طفلين وفقدان ثالث في محافظة مأرب

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الإثنين، جراء تدفق السيول الغزيرة في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وأفاد شهود عيان، "أن السيول تدفقت اليوم جراء هطول أمطار غزيرة في عدد من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب".
وأضافوا أن السيول قطعت الطريق الرئيسي في مديرية "ماهلية" بين محافظتي مأرب والبيضاء، وجرفت سيارة كان على متنها ثلاثة أطفال وذويهم.
وأشاروا إلى أن طفلين غرقا في السيل وتم انتشال جثثهم، فيما لا يزال الثالث مفقودا، بينما نجا بقية الركاب.
ولفتوا إلى أن السيول قطعت حركة المرور لساعات على الطريق، وهو الطريق الذي يربط العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية بالمحافظات الشرقية والمنافذ البرية لدول الخليج، وكذا مطار سيئون الدولي.
وتشهد عدد من المحافظات اليمنية منذ أيام أمطارا غزيرة تسببت في كثير من الأضرار، فضلا عن توقف حركة المرور على بعض الطرق الرئيسية.
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