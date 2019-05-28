ورد الان : السفير السعودي يطالب كل مشائخ اليمن بتنفيذ هذا الأمر العاجل "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن تنمية وإعمار اليمن مستمرة، .

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر، في الوقت نفسه إلى أن إجمالي المشاريع السعودية خلال 2014 في صنعاء، بلغت قرابة المليار ريال، منها إنشاء الطريق الدائري.

وأضاف آل جابر، اطالب الأشقاء في اليمن، سياسيين وقادة ومشايخ أن يذكروا مجتمعاتهم بأن الحوثي دمر كل آمالهم وفرص الحياة، خدمة لإيران، وتحذير أبنائهم من دعوة الموت الحوثية.

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