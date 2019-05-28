شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف الريال اليمني امام الريال السعودي والدولار في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء 28 مايو 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الریال الیمني مقابل العملات الأجنبیة(الدولار الأمریكي ـ الریال السعودي) في (صنعاء، عدن) الیوم الثلاثاء 28 مايو 2019م. أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمریكي: الشراء|553 البیع | 558 الریال السعودي : Advertisements الشراء| 146 البيع|147 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمریكي : الشراء|554 البیع | 559 الریال السعودي : الشراء| 147 البیع | 148

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