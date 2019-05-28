شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع اطلاق كريستال بتركيبة مطورة* *السمن والصابون تقيم امسية رمضانية لمنتسبيها 2019م / 1440* والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون -احدى شركات مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه-يوم امس عن انزال مسحوق الغسيل كريستال بتركيبة مطورة " كريستال لنظافة ذكية " للسوق المحلية تزامناً مع اقامتها لفعالية الامسية الرمضانية لكافة منتسبي الشركة للعام 2019م / 1440هجرية والتي جمعتهم معاً على مائدة افطار رمضاني بمقر الشركة كفريق عمل واحد*.

*وفي تصريح صحفي اوضح الاخ/ المهندس / علي صالح عقلان -المدير العام -أن تزامن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن برامج الاتصال الداخلي بين كافة منتسبي الشركة وفي مختلف مستوياتهم الوظيفية والذي توليه قيادة المجموعة والشركة اهتماماً كبيراً للالتقاء بكافة العاملين بهدف تعزيز قيم التواصل والتآخي كأسرة واحدةتتقاسم معاً ظروف المرحلة الراهنة في السراء والضراء*

*مضيفاً" أن اشهار منتج كريستال بتركيبته المطورة بالتزامن مع هذا الحدث تأكيداً لمبدأ العمل الجماعي مع شركائنا في هذا النجاح من شركات توزيع ووكلاء وولاء مشكور من قبل المستهلك الكريم والذي جعل كريستال وخلال 35 عام من انطلاقته يحتل صدارة قائمة مساحيق الغسيل ذات الدرجة الأولى في اليمن".*

*من جانبه قال الاخ / آدم شملان - مدير التسويق في الشركة أن عملية التطوير والتحديث لكريستال باللون الازرق وبرائحة الزهور الى جانب كريستال برائحة الورد وكريستال برائحة الفل ليكون لدى المستهلك اكثر من خيار وذلك في سياق استراتيجية شاملة لتطوير منتجات الشركة وتحديث علاماتنا التجارية وترشيدها لمواكبة المستجدات الراهنة واستجابة لطلبات ورغبات المستهلك وهي سياسات مبنية على ضوء دراسات تسويقية وبحوث علمية وتطوير تستجيب للواقع وتستشرف المستقبل.*

*هذا وكان حفل التدشين وخلال برنامج الامسية قد تخلله العديد من السحوبات والهدايا لمنتسبي الشركة شملت العديد من الجوائز القيمة على شرف المناسبة بحضور قيادات العمل في الشركة*



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تزامناً مع اطلاق كريستال بتركيبة مطورة* *السمن والصابون تقيم امسية رمضانية لمنتسبيها 2019م / 1440* لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.