شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية .. هذا ما عثر عليه أبطال الجيش والمقاومة بعد تحريرهم هذه المناطق في محافظة الضالع .. شاهد ماهو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش، أن القوات الجنوبية المرابطة شمال الضالع باتت تتأهب للتقدم نحو الفاخر والسيطرة عليها .

وتحدث الدبيش عن إنجازات وصفها بالكبيرة دكت أوكار مليشيات الحوثي الانقلابية.

ونشر الدبيش صور تبين حجم الغنائم الذي تم اغتنمتها قوات الحزام الامني الضالع وكتائب من الوية العمالقة والصاعقة ومقاومة الضالع.

وقال الدبش ان حجم الغنائم الذي تم اغتنامها تكفي لحرب سنة كاملة حيث لم يمر على وصولها اكثر من اسبوع واقل و تبين ذلك من خلال فحصها من قبل خبراء عسكريين.

كما بث الدبيش صورا لدبابات محترقة يبدوا انها قد استهدفت من من قبل وحدة مضاد الدروع الساحل الغربي.

ونجحت قوات الجيش والصاعقة والعمالقة بمساندة مقاومة الضالع في تحرير منطقة شخب غرب قعطبة، بعدما تمكنت من هزيمة المليشيات الحوثية.

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وتمكنت كذلك من السيطرة على منطقة الدوحجة ومحطتي البعوة والغاز ومفرق عويش في جبهة حجر على محور باجة شمال غرب الضالع.

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واشار الى ان التنكيل والسحق اليومي أصاب قيادات مليشيات الحوثي بالعجز واصبحت غير قادرة على الخروج من جحيم ما دخلوه حيث انقطعت بهم سبل الاتصال وأصبحوا غالبيتهم مشتتين في الجبال والوديان.

واضاف: أخبرني أحدى القادة العسكريين، خلال تحرير العديد من المناطق والجبال والتكنات العسكرية بأنهم وجدوا عشرات الجتث من عناصر مليشيات الحوثي وعليه آثار أدوات التضميد “مرميو في العراء”حيث لم يتمكنوا من اسعافهم إلى أماكن آمنة جراء ضربات المقاومة والضغط والمباغثة من قبل قوات الجيش والوية العمالقة والمقاومة ما دفع بمن تبقى من عناصر مليشيا الحوثي المحاصرة الى الفرار إلى منطقة الفاخر تاركين الجرحى ينزفون حتى الموت.