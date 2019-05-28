شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة توثق الأضرار التي حلت بالحرم المكي بعد حادثة جهيمان العتيبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت دارة الملك عبدالعزيز بالسعودية صوراً تاريخية نادرة توثق الآثار التخريبية التي حلّت بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، جراء حـادثة اقتحامه من الفئة الضالة بقيادة جهيمان العتيبي عام 1400هـ/ 1979م.

وتظهر الصور الدمار الذي حلّ بمأذنة بيت الله الحرام، وواجهة المسجد، والحوائط والأسقف الداخلية، جراء النيران التي أطلقها المسلحون تجاه المصلين ورجال الأمن أثناء محاولتهم البائسة للسيطرة على الحرم.

تجدر الإشارة إلى أنه في فجر الأول من محرم عام 1400هـ، اقتحم الحرم المكي نحو 200 رجل يقودهم جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني، وسيطروا عليه بقوة السلاح، زاعمين ظهور “المهدي المنتظر”، وتمكّنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع وطهّرت الحرم خلال أسبوعين.

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