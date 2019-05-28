شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحصل له...عسكري سعودي نجى من الموت بالحد الجنوبي وعاد من اجل الزواج وهذا ماحدث له قبل أسبوعين من موعد الزفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد طريق ” المخواة- نمرة ” مصرع المرابط بالحد الجنوبي عبدالرحمن خلف عبدالله المنتشري ظهر أمس الاثنين؛ بسبب حادث وقع على الطريق وخلّف 9 وفيات. وعن التفاصيل، كان المتوفي برفقة ثلاثة من أخواته واثنتان من بنات أخواته، وكان يوم زفافه محددًا له اليوم السادس بعد العيد؛ أي بعد أسبوعين من الآن. يُذكر أن المتوفي كان يدرس بمدرسة زيد بن الخطاب المتوسطة بالسر؛ حيث لم يكمل تعليمه بسبب تفرغه لإعالة أسرته.

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