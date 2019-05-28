شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء فتاة مراهقة من وسط العاصمة صنعاء ومصدر يكشف عن مصيرها الصادم بعد العثور على هذا الشيء من جسدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي بالعاصمة صنعاء ان شابة في عمر الزهور اختفت من منزلها منذ يومين.

وقال المصدر في تصريح صحفي "أنه تم اختطاف فتاة تبلغ من العمر 16عاما من أمام منزلها بمديرية السبعين، الأحد الماضي، في تمام السابعة مساءً، ولم يتم الحصول عليها حتى لحظة كتابة الخبر.

واشار المصدر ًأن اهلها حصلوا على السلس "البليزك" حقها مقطوع ومرمي بالشارع قريب من المنزل، بالاضافة الى احذيتها.

وتزايدت حالات الاختطاف في العاصمة صنعاء في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، دون رقم حقيقي يظهر حجم الظاهرة والجناة.

وحتى اللحظة لا تزال كافة جرائم الاختطافات مقيدة ضد مجهولين. *الصورة تعبيرية

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