العقيد أبو حاتم يكشف نوايا الحوثية بشأن اتفاقية السويد وانسحابها من الحديدة

كشف مستشار وزير الدفاع والخبير العسكري الاستراتيجي، العقيد يحيى أبو حاتم، اليوم الثلاثاء، عن نوايا مليشيا الحوثي بشأن اتفاقية السويد وانسحابها من الحديدة،غرب اليمن.
وقال أبو حاتم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بعد أن انتهت مسرحية انسحاب الحوثي من مدينة وموانئ الحديدة".
وتابع "ولذلك فإن جماعة الحوثي تعرف أن تنفيذ اتفاقية السويد هو خروج نهائي لها من الحديدة".
وبين أن "هذا ما لم تقبل الحوثية به كون الحديدة هي الشريان الاقتصادي والمتنفس الوحيد لها ولذلك ستسعى إلى فرض أمر واقع على الأرض".
واختتم "والتعزيزات الأخيرة خير دليل".
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