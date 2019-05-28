السفير باحميد يناقش مع مدير الهجرة الماليزية أوضاع الجالية اليمنية

ناقش سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد ، اليوم، مع المدير العام لمصلحة الهجرة الماليزية خيرول ديزامي بن داؤود أوضاع الجالية اليمنية في ماليزيا.

وأكد السفير باحميد حرص السفارة اليمنية على أن تكون الجالية اليمنية في ماليزيا هي الأكثر إيجابية وإسهاماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات التعليمية والتجارية والسياحية وغيرها، والأكثر التزاماً بكافة الأنظمة والقوانين، بما يعكس اصالة المواطن اليمني ويعبّر عن شعوره بالامتنان لهذا البلد الكريم والشقيق .

وخلال اللقاء قدّم السفير باحميد تقريراً متكاملاً حول أوضاع المقيمين اليمنيين في ماليزيا وكذا تقريراً آخر حول برنامج تمديد الإقامة وتصحيح الأوضاع الذي تم بالتعاون والتنسيق بين السفارة اليمنية ومصلحة الهجرة الماليزية على مدى الثلاثة الأعوام الماضية..معرباً عن عميق الشكر والامتنان للحكومة الماليزية على التسهيلات المقدمة للطلاب والمقيمين اليمنيين في ماليزيا.

من جانبه أعرب المسؤول الماليزي عن تقديره البالغ لمستوى الأداء الذي أظهرته السفارة اليمنية في إدارة البرامج المشتركة والمهنية العالية التي اتسمت بها الإجراءات والتقارير الصادرة عن السفارة.