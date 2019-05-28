وكيل محافظة حضرموت يناقش سير العملية التعليمية بجامعة سيون

ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري،اليوم، اجتماعاً ناقش سير العملية التعليمية بجامعة سيئون خلال العام الدراسي الاول للجامعة .

ووقف الاجتماع بحضور رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري و وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي امام نتائج مجلس الجامعة و سبل تجاوز التحديات والصعوبات عبر تنسيق الجهود وتشاركها مع السلطة المحلية والجهات المانحة .

وثمن الوكيل الكثيري جهود كوادر الجامعة في اتمام العام الاول للجامعة بشكل جيد..داعيا اياهم الى بذل المزيد من الجهود خلال العام الجامعي القادم و العمل على مواكبة متطلبات المرحلة واحتياج المجتمع المحلي..لافتاً الى ان جامعة سيئون حظيت بثلاثة مشاريع ممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط سيدشن العمل بها عقب اجازة عيد الفطر .

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و استمع الاجتماع من عميد كلية الطب بجامعة سيئون عن سير الدراسة ونتائج الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الحالي ، الى جانب الاحتياج الفعلي لاستيعاب الكلية عدد اكبر من الطلاب المتقدمين .

كما تم مناقشة فتح فرع لكلية التربية بمديرية القطن لتخفيف معاناة تنقل الطلاب من المديريات الغربية الى سيئون وكذا تشجيعهم على مواصلة مشوارهم التعليمي.

و أكد الاجتماع على فتح تخصصات جديدة ذات احتياج اساسي لتغطية النقص في معلمي التربية والتعليم بالوادي والصحراء والمتمثل في فتح اقسام " التاريخ والجغرافيا و الكيمياء والاحياء " الى جانب الاستفادة من الامكانيات المتاحة والمتوفرة في فتح قسم للتربية البدنية والرياضية .