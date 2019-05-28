الميليشيات تقصف مواقع العمالقة في الجبلية والفازة بالحديدة

إستهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع ألوية العمالقة في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .
وحسب مصدر عسكري فقد أطلقت المليشيات قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف عيار 82 وقذائف RBG من مناطق سيطرتها على مواقع تتمركز فيها قوات ألوية العمالقة في منطقة الجبلية .
كما استهدفت مواقع العمالقة في المنطقة ذاتها بإستخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة الرشاشة من عيار 12.7 وبسلاح البرجنيف وسلاح البيكا في ساعات المساء .
على صعيد متصل قصفت المليشيات مواقع العمالقة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بقذائف مدفعية الهاوزر وبالقذائف الصاروخية من نوع ” لـُو ” من الأسلحة المتوسطة نوع دوشكا ومعدلات البيكا بشكل مكثف ، كما فتحت نيران أسلحتها القناصة على مواقع أخرى للعمالقة في المنطقة .
يشار إلى أن منطقتي الجبلية والفازة المحاذيتان للخط الإسفلتي تتعرض للقصف اليومي والمستمر من قبل الحوثيين ، وتحاول المليشيات تحقيق تقدم في المنطقتين لكن محاولاتها تبوء بالفشل في ظل تصدي قوات العمالقة لها .
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