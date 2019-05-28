محافظ المهرة يعبّر عن عظيم امتنانه للمملكة وللبرنامج السعودي

عبّر محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت عن عظيم امتنانه وجزيل شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثل بالسفر محمد آل جابر المشرف العام، ولدول التحالف العربي، على دعمهم السخي وجهودهم الكبيرة في سبيل تحقيق النهضة التنموية في المحافظة.
وأوضح باكريت بأن محافظة المهرة شهدت تحسن كبير ونقلة نوعية على مستوى الخدمات العامة بعد تدخل المملكة العربية السعودية في الجانب التنموي في المحافظة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشروعه بتنفيذ المشاريع الخدمية في مجالات التعليم والكهرباء والصحة والزراعة والثروة السمكية وفي المجال الأمني والعسكري.. وتقديمهم للمساعدات العينية والمادية للصيادين والمزارعين في المحافظة.
وأكد المحافظ بأن لقاءهم اليوم مع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، كان يتمحور حول إهتمام المملكة العربية السعودية بتعزيز الجوانب الخدمية في المحافظة، وإنهم ناقشوا بشكل شفاف تنفيذ المشاريع الخدمية التي انتهى المختصين من إعداد دراساتها..
مشيراً إلى الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه سعادة السفير آل جابر للدفع بعجلة التنمية وتعزيز أداء الخدمات للمواطنين.
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