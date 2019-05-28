شكرا لقرائتكم خبر عن العربية نت: التحالف العربي يقصف مواقع الميليشيات الحوثية في الضالع وسط اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات تحالف دعم الشرعية، صباح الثلاثاء، غارات عدة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة شمال الضالع، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة بينها منصات إطلاق صواريخ. وأوضحت مصادر ميدانية أن الطائرات قصفت مواقع تمركز الميليشيات القريبة من منطقة شخب غرب مديرية قعطبة. وأسفر القصف عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابتين، وعدد من العربات العسكرية. أسرى بالعشرات بينهم قائد عسكري كبير وكان مصدر عسكري بالمقاومة اليمنية المشتركة قد أكد مساء الأحد القبض على قائد عسكري كبير في صفوف ميليشيات الحوثي، إلى جانب أسر العشرات، ومن بينهم عدد من الضباط والقيادات الحوثية الميدانية في جبهة شمال الضالع، مع استمرار تقدم القوات في مناطق ما بعد شخب في تخوم وأطراف سليم والفاخر. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن المصدر أن قائد سلاح المدفعية الحوثية وقع في قبضة اللواء الأول صاعقة شمال الضالع. وإلى ذلك، أخذت المعارك بالتحول من المناطق الإدارية لمحافظة الضالع جنوب البلاد، وزحفت شمالاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة إب وسط اليمن. وأفيد عن وجود عشرات الجثث لقتلى الحوثيين تركتهم الفلول الفارة من الميليشيات وراءها في شعاب وطرقات شخب. وخلال ذلك كثّف الحوثيون تفجير العبارات والجسور وزراعة الألغام والمتفجرات في أطراف الفاخر لإعاقة تقدم المقاومة المشتركة في الطريق من سليم إلى الفاخر، إثر اندحارهم، الأحد، من مناطق شخب بعد هجوم محكم من محورين كبد الميليشيات الحوثية عشرات القتلى وأعداداً كبيرة من الأسرى..

