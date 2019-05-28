شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت الزواج منه فصفعها بالحذاء على وجهها وأفقدها السمع! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في واقعة غريبة، أقدم شاب آسيوي مقيم في دبي، على صفع فتاة بالحذاء على وجهها متسببا في إصابتها بعاهة مستديمة، وذلك بعدما رفضت الزواج منه.
وكان المتهم قد تعرف إلى الفتاة عبر ” فيس بوك ” قبل عام، ثم توطدت علاقتهما، وأحبها وأراد أن يتزوجها، لكنها طلبت منه أن يظلا صديقين.
وأصر الجاني على التمادي في علاقته بالمجني عليها، ما دفعها إلى التوقف عن رؤيته أو الحديث معه، ليبدأ في ملاحقتها والاتصال بها باستمرار.
وفوجئت المجني عليها به ذات يوم في الشارع، ينزل ويدفعها إلى المقعد الخلفي بسيارته، ويغلق الأبواب ويضربها، وعضها في ذراعها، ثم ضربها على خدها الأيمن بحذائه.
وحرر والد الفتاة بلاغاً بالواقعة، وقررت محكمة الجنايات في دبي حبس المتهم ثلاثة أشهر، بعدما أكد تقرير طبي أنها أصيبت بعاهة مستديمة بفقدان جزئي للسمع.
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