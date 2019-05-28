شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة اميرية قطرية تهبط فجر اليوم في مطار جدة الدولي .. شاهد ما الذي حدث مباشرة بعد نزول من كانو على متنها ..«صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هبطت طائرة قطرية تابعة للأسطول الأميري، في وقت مبكر الثلاثاء، بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية قبل ساعات من بدء قمتين عربية وخليجية دعا إليهما الملك سلمانفي مكة المكرمة.

وأوضح حساب ”موجز الأخبار“ السعودي على تويتر، أن الطائرة كانت تقل وفدًا مكوَّنًا من 18 شخصًا وقد غادرت مباشرة بعد نزولهم.

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وأظهرت بيانات نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مغادرة الطائرة عقب تنزيل ركابها بالمطار السعودي، وفقًا لمواقع إلكترونية لتتبع مسارات الطائرات.

يذكر أن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطري أحمد بن سعيد الرميحي قد أعلن أمس، أن السعودية وجهت الدعوة لأمير قطر لحضور القمتين العربية والخليجية في مكة المكرمة.

وسبق للسعودية ان استقبلت وفودا قطريين رغم الأزمة مثل مشاركة الدوحة في القمة العربية بالدمام وكذلك مناورات عسكرية بالسعودية.