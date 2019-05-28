الزبيدي يؤكد إهتمام المجلس الإنتقالي بجرحى الحرب ضد الميليشيات

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى لقوات المقاومة الجنوبية، اللواء الركن، عيدروس قاسم الزُبيدي، اهتمام قيادة المجلس والمقاومة بالجرحى الأبطال، واهتمامها بأوضاعهم، مشيداً ببطولاتهم وتضحياتهم دفاعاً عن وطنهم وشعبهم .
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها مساء الاثنين، للاطمئنان على الحالة الصحية لجرحى المواجهات مع المليشيات الحوثية في جبهة شمال الضالع.
واستمع اللواء الزبيدي من الطواقم الطبية في مستشفى البريهي إلى شرحٍ عن أحوال الجرحى، وما يُقدم إليهم من رعاية، وحثهم على إيلاء الجرحى جلّ الرعاية والاهتمام.
بدورهم عبّر الجرحى عن سعادتهم بهذه الزيارة .. مؤكدين اعتزازهم بما قدموه دفاعاً عن وطنهم وأرضهم.
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