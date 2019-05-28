أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية من يوم الثلاثاء

ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار في الفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء، أيار 28، 2019.
أحمد عطية: ما تقوم به مليشيا الحوثي تشويه للإسلام
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تدمير أليات عسكرية حوثية في خارج قعطبة بالضالع
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القضاء على 3 قناصة حوثيين في الحديدة
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مقتل حوثي في إب بسبب قيامه بمهمة جبايات على التجار
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فشل لقاء بين لوليسغارد مع الفريق الحكومي
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مجلة أوروبية: الحوثيون يتسلمون شحنة طائرات ايرانية عبر ميناء الحديدة
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صنعاء.. التحالف يستهدف تحصينات المليشيا في المجاوحة بنهم
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التحالف يشن 10 غارات على معسكر جربان جنوبي صنعاء
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صعدة.. قصف مدفعي على مواقع المليشيا في شدا الحدودية
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الصحة العالمية تشيد بدعم الامارات والسعودية لمكافحة الكوليرا في اليمن
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الألغام الحوثية تحرم المزارعين في تهامة من محاصيلهم
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مليشيا الحوثي تقوم بإغلاق أكبر مركز تجاري لمبلابس العيد في صنعاء
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