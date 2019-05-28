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أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية من يوم الثلاثاء

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 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار في الفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء، أيار 28، 2019.

 

أحمد عطية: ما تقوم به مليشيا الحوثي تشويه للإسلام

https://www.alyamanalaraby.com/391506

 

تدمير أليات عسكرية حوثية في خارج قعطبة بالضالع

https://www.alyamanalaraby.com/391510

 

القضاء على 3 قناصة حوثيين في الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/391482

 

مقتل حوثي في إب بسبب قيامه بمهمة جبايات على التجار

https://www.alyamanalaraby.com/391479

 

فشل لقاء بين لوليسغارد مع الفريق الحكومي

https://www.alyamanalaraby.com/391478

 

مجلة أوروبية: الحوثيون يتسلمون شحنة طائرات ايرانية عبر ميناء الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/391472

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صنعاء.. التحالف يستهدف تحصينات المليشيا في المجاوحة بنهم

https://www.alyamanalaraby.com/391469

 

التحالف يشن 10 غارات على معسكر جربان جنوبي صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/391468

 

صعدة.. قصف مدفعي على مواقع المليشيا في شدا الحدودية

https://www.alyamanalaraby.com/391466

 

الصحة العالمية تشيد بدعم الامارات والسعودية لمكافحة الكوليرا في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/391457

 

الألغام الحوثية تحرم المزارعين في تهامة من محاصيلهم

https://www.alyamanalaraby.com/391454

 

مليشيا الحوثي تقوم بإغلاق أكبر مركز تجاري لمبلابس العيد في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/391439

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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