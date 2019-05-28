أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية من يوم الثلاثاء

ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار في الفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء، أيار 28، 2019. أحمد عطية: ما تقوم به مليشيا الحوثي تشويه للإسلام https://www.alyamanalaraby. com/391506 تدمير أليات عسكرية حوثية في خارج قعطبة بالضالع https://www.alyamanalaraby. com/391510 القضاء على 3 قناصة حوثيين في الحديدة https://www.alyamanalaraby. com/391482 مقتل حوثي في إب بسبب قيامه بمهمة جبايات على التجار https://www.alyamanalaraby. com/391479 فشل لقاء بين لوليسغارد مع الفريق الحكومي https://www.alyamanalaraby. com/391478 مجلة أوروبية: الحوثيون يتسلمون شحنة طائرات ايرانية عبر ميناء الحديدة https://www.alyamanalaraby. com/391472 Advertisements صنعاء.. التحالف يستهدف تحصينات المليشيا في المجاوحة بنهم https://www.alyamanalaraby. com/391469 التحالف يشن 10 غارات على معسكر جربان جنوبي صنعاء https://www.alyamanalaraby. com/391468 صعدة.. قصف مدفعي على مواقع المليشيا في شدا الحدودية https://www.alyamanalaraby. com/391466 الصحة العالمية تشيد بدعم الامارات والسعودية لمكافحة الكوليرا في اليمن https://www.alyamanalaraby. com/391457 الألغام الحوثية تحرم المزارعين في تهامة من محاصيلهم https://www.alyamanalaraby. com/391454 مليشيا الحوثي تقوم بإغلاق أكبر مركز تجاري لمبلابس العيد في صنعاء https://www.alyamanalaraby. com/391439

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