واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حفر الخنادق والأنفاق وتفخيخها بالألغام والعبوات الناسفة، داخل مدينة الحديدة، بما يهدد حياة المدنيين.
وذكر مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، بحسب موقع "مسام" التابع لمشروع التحالف لنزع الألغام في اليمن، أن وحدات استطلاع حراس الجمهورية رصدت جرافات تابعة للميليشيات الحوثية تحفر أنفاقاً وخنادق خلف معسكر الدفاع الساحلي ومحيط جولة الحلقة جهة حي 7 يوليو في شارع الخمسين.
وكانت وحدات الاستطلاع رصدت مطلع الأسبوع الماضي، نشاطاً مكثفاً للميليشيات الحوثية في حفر خنادق وأنفاق شمال شرق المطار، وتلغيمها في شوارع وأحياء مدنية.
إلى ذلك، فككت هندسة المقاومة المشتركة الإثنين الماضي، نفقاً تحت طريق عام في مدينة الحديدة مليئاً بالبراميل المتفجرة وصواريخ حولتها الميليشيات الحوثية إلى ألغام تكفي لتدمير أحياء سكنية بكاملها في حال تفجيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة.. مليشيا الحوثي تواصل حفر وتفخيخ الأنفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.