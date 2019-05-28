تدمير أليات عسكرية حوثية في خارج قعطبة بالضالع

قالت مصادر محلية ان مقاتلات التحالف تمكنت من تدمير اليات عسكرية للحوثيين في محافظة الضالع. وذكرت أن الطيران شن غارات مكثفة على المليشيا ادت الى تدمير عربة عسكرية ودبابة في منطقة الجب غربي قعطبة. وشنت مقاتلات التحالف أیضا بغارتین على منطقتي الریبي وحبیل جذارة مستھدفة معدات عسكریة تابعة للملیشیا حیث شوھدت تحترق ف المواقع المستھدفة.

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